Липецкие хоккеисты крупно проиграли «Олимпии»

Никита Шальнев (№ 49). Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

Вчера, 3 ноября, в Липецке на льду ДС «Звездный» местный МХК принимал «Олимпию» из Кирово-Чепецка. После победы в первом матче (2:1) подопечные Андрея Лунева потерпели болезненное поражение. Хотя после двух периодов счет был ничейный (1:1, Клим Коваленко, 27-я), но в заключительном отрезке встречи гости забросили три шайбы кряду. Итог – 4:1 в пользу «Олимпии».

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» НМХЛ лидируют «Тамбов» и пензенский «Дизелист» (по 22 очка). Следом идет саратовский «Кристалл» (21). У «Липецка» 16 баллов и четвертое промежуточное место (шайбы – 29:27). Теперь 6 и 7 ноября на льду «Звездного» наши парни примут глазовский «Прогресс» (девятое место, семь очков). Начало первой встречи в 17:00, второй – в 18:30.