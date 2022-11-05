В Липецке до +4 градусов и без осадков в воскресенье 6 ноября

В Липецке до 4 градусов тепла Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье 6 ноября в Липецке ожидается переменная облачность. Ночью около 0 градусов. Днем столбик термометра покажет +4 градуса. Синоптики обещают без дождей. Ветер переменных направлений 2-3 м/с. Атмосферное давление будет медленно расти и составит 760 мм рт.ст.

В понедельник 7 ноября погода практически не изменится. Будет облачно. Ночью в областном центре также 0 градусов. В светлое время суток до 3 градусов выше ноля. Преимущественно без осадков. Ветер южный с переходом на юго-западный 6-8 м/с. Атмосферное давление начнет падать и составит 757 мм рт.ст.

Дни становятся короче - 9 часов 12 минут. Солнце поднимается над горизонтом в 7.28. Заход в 16.41. Луна растущая.