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НовостиОбщество5 ноября 2022 12:11

В Липецке до +4 градусов и без осадков в воскресенье 6 ноября

Ночью ожидается 0 градусов
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке до 4 градусов тепла

В Липецке до 4 градусов тепла

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье 6 ноября в Липецке ожидается переменная облачность. Ночью около 0 градусов. Днем столбик термометра покажет +4 градуса. Синоптики обещают без дождей. Ветер переменных направлений 2-3 м/с. Атмосферное давление будет медленно расти и составит 760 мм рт.ст.

В понедельник 7 ноября погода практически не изменится. Будет облачно. Ночью в областном центре также 0 градусов. В светлое время суток до 3 градусов выше ноля. Преимущественно без осадков. Ветер южный с переходом на юго-западный 6-8 м/с. Атмосферное давление начнет падать и составит 757 мм рт.ст.

Дни становятся короче - 9 часов 12 минут. Солнце поднимается над горизонтом в 7.28. Заход в 16.41. Луна растущая.