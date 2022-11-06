7 ноября жители нескольких десятков домов в Липецке останутся без холодной воды

Ремонт сетей продолжается в Липецке. Поэтому 7 ноября с 10:00 до 20:00 «РВК-Липецк» ограничит подачу холодной воды потребителям по адресам:

- ул. Железнодорожная (подвоз воды у дома №29 по этой же улице);

- пр. Победы, 91, 91а, 93, 93а, 95 (подвоз по адресу: пр. Победы, 91);

- частный сектор: ул. С. Тюленина, ул. Полетаева, ул. Л. Шевцовой, пер. Хвойный, пер. Данковский, пер. Львовский, пер. Боринский, пер. Черниговский (подвоз по заявкам потребителей);

- частный сектор: ул. Ватутина, ул. Зеленая, пер. Театральный 1ый; пер. Театральный 2ой; пер. Парковый; ул. Украинская; пер. Садовый; пер. Моторный; пер. Моторный 2ой; пер. Линейный; пер. Сосновый; ул. Краснодонская; ул. О. Кошевого; ул. Севастопольская; ул. Матросова; ул. Панфилова; ул. Докучаева; ул. Спортивная; ул. Социалистическая; ул. Целинная; ул. Цимлянская; ул. Партизанская; ул. Новоселов; ул. Лобачевского; ул. Софьи Ковалевской; ул. Спартака; ул. Ильича (подвоз по заявкам).

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.

Кроме того, 7 ноября пройдут работы на электрических сетях Липецкого района. Подачу ресурса приостановят с 09:00 до 17:00 в частном секторе: ул. Курчатова, ул. Булавина, ул. Сокольская, пер. Кулибина, Ангарская, СНТ Речное; СНТ Коммунальник, СНТ Светлана.

Справки по бесплатному круглосуточному телефону контакт-центра «Россети Центр»: 8-800-220-0-220.