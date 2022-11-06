Липецкий «Металлург» победил в пятом матче подряд

Победные объятия в раздевалке "Металлурга". Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

Вчера, 5 ноября, в матче 20-го тура второй лиги в группе 3 липецкий «Металлург» принимал на своем поле московскую «Родину-2». Подопечные Сергея Первушина вышли на игру в отмененном настроении – после серии из четырех побед. В случае успеха в минувшей встрече и при неудаче курского «Авангарда» липчане получали промежуточный статус ближайшего преследователя единоличного турнира - брянского «Динамо». Но москвичи явно не выглядели мальчиками для битья, учитывая, что делили со «сталеварами» второе – четвертое места. Так что, по сути, это была игра за шесть очков на финише первого этапа.

К чести хозяев, они предрешили исход поединка уже к перерыву, отправив два мяча в ворота соперника. На 19-й минуте отличился Максим Елеев, а на 40-й – Николай Иванников реализовал пенальти. Если же учесть, что в промежутке между этими событиями «Родина-2» осталась в меньшинстве (на 28-й минуте с поля за грубую игру был удален Александр Безчаснюк), то хозяева могли спокойно доводить встречу до победы. Так в итоге и произошло – 2:0 в пользу «Металлурга».

После вчерашнего игрового дня лидерство в подгруппе 1 сохраняет «Динамо» (43 очка). Далее располагаются «Металлург» (37), московский «Сахалинец (36) и «Авангард» (34). Куряне накануне получили звонкую пощечину в Обнинске. Теперь 9 ноября в 21-м туре наши парни сыграют в Домодедово с «Пересветом». Начало игры в 14:00.