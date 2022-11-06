Липецкие хоккеисты крупно проиграли «Прогрессу»

Завтра, 7 ноября, наши парни попытаются взять реванш у «Прогресса». Начало игры в 18:30. Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

Сегодня, 6 ноября, в Липецке на льду ДС «Звездный» местный МХК принимал «Прогресс» из Глазова. После поражения от кирово-чепецкой «Олимпии» (1:4) наши парни умудрились потерпеть еще более болезненное поражение. Пропустив все те же четыре шайбы, сами не смогли организовать ни одной голевой атаки. Хозяев поочередно огорчили – Белицын (5-я), Полушкин (7-я), Щербаков (8-я) и Никитин (40-я). Итог – 4:0 в пользу «Прогресса».

После сегодняшнего игрового дня на «Востоке» НМХЛ лидирует «Тамбов» (24 очка). В ТОП-3 также входят пензенский «Дизелист» (22) и саратовский «Кристалл» (21). У «Липецка» 16 баллов и четвертое промежуточное место (шайбы – 29:31). Теперь завтра, 7 ноября, наши парни попытаются взять реванш у «Прогресса» (девятое место, девять очков). Начало игры в 18:30.