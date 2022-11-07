Житель Липецка несколько месяцев обворовывал магазины и аптеки

В Липецке за кражу в магазинах и аптеках будут судить 32-летнего мужчину. Полицейские установили его причастность к 10 криминальным происшествиям.

По данным пресс-службы регионального УМВД России, с февраля по май липчанин тайно и открыто похищал из магазинов Октябрьского округа продукты. Всего он прибрал к рукам 26 шоколадок, столько же пачек кофе, 10 штук сливочного масла и алкоголь. Злодей прятал товары в карманы куртки или пакет, после чего уходил из заведений. Общая сумма ущерба - 13 300 рублей.

Похищенное мужчина продавал, а вырученные деньги тратил на себя. В настоящее время многоэпизодное уголовное дело направили в суд. Липчанину грозит до 4 лет лишения свободы.