В пожаре в доме на Ковалева в Липецке пострадал 30-летний мужчина

В пожаре в Липецке пострадал мужчина Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Ночью 7 ноября спасатели тушили пожар в доме по улице Ковалева. Там вспыхнула квартира. С огнем боролись 7 бригад МЧС. Огонь уничтожил вещи в комнате на площади 2 кв.м. Также пострадал 30-летний мужчина.

В воскресенье 7 ноября в селе Лозы Липецкого района вспыхнул жилой кирпичный дом. Сгорели вещи на площади 25 кв.м, внутренняя отделка здания и 45 кв.м. крыши. В тот же день в селе Анино Грязинского района полыхал автомобиль ВАЗ-2107. А в Ельце – Опель.

Также в селе Никольское Липецкого района горел дом на улице Полевая. Пламя уничтожило внутреннюю отделку комнат на площади 20 кв.м. А в селе Ленино вспыхнул мусор. 4 пожарных отделения тушили возгорание на площади 30 кв.м.