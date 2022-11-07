Росавиация продлила режим ограничения полетов для аэропорта Липецка до 15 ноября

В Липецке продлили режим временного ограничения полетов Фото: Юлия КЛЮЕВА

Над Липецком продлили режим временного ограничения полетов для гражданских судов. Аэропорт будет закрыт еще неделю - до 15 ноября 03.45 по московскому времени. То же касается других воздушных гаваней юга и центральной России. Продолжают пустовать аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты.

Остальные гавани работают в штатном режиме. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, авиакомпаниям рекомендовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам. Например, через Москву, Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь. Обо всех изменениях в расписании аэропортов следует уточнять на их официальных сайтах.

Напомним, что ограничения действуют с 24 февраля 2022 года.