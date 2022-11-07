В ДТП с грузовиком под Липецком погиб 55-летний велосипедист

В субботу 5 ноября в Липецкой области сбили женщину. ДТП случилось в Ельце на улице Чехова. На пешехода наехал 63-летний водитель Ниссана. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, несчастная погибла на месте.

В Хлевенском районе на трассе Дон столкнулись грузовик ДАФ и 55-летний велосипедист. Спасти мужчину не удалось.

В тот же день в Липецке на трассе Орел-Тамбов 28-летний водитель Хендая врезался в дорожное ограждение. В аварии пострадали полугодовалый ребенок и 36-летняя женщина. В больнице их осмотрели врачи и отпустили.

В воскресенье 6 ноября в Усманском районе на трассе Пластинки-Дрязги перевернулся Фольксваген. 29-летнюю пассажирку доставили в больницу. 12-летнему мальчику медики оказали помощь.

В Тербунском районе на автодороге Тульское - примыкание к автодороге Елец - Тербуны ВАЗ-2105 вылетел в кювет. Пострадал 15-летний пассажир легковушки. Он в больнице.