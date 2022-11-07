В Липецке начали ремонтировать вторую часть моста через Каменный Лог на Терешковой Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке начали ремонтировать вторую часть моста через Каменный Лог по улице Терешковой. Участок со стороны Центрального рынка уже обновили. Как сообщили в пресс-службе мэрии, там уложили выравнивающий и верхний слои асфальта. Нанесли временную разметку.

В настоящее время специалисты устанавливают композитное ограждение в пешеходной зоне. Проход со стороны торгового центра "Малибу" планируют открыть на этой неделе. Кстати, на второй части моста также перекроют пешеходную зону. Со стороны железнодорожного вокзала появятся 2 новых слоя асфальтобетона. Там приведут в порядок деформационные швы и обновят покрытие тротуара. Путепровод планируют отремонтировать до конца года.

Напомним, что продолжаются работы на Октябрьском мосту. Там элементы сооружения очищают пескоструйным методом. Все идет по графику. Отставаний нет.