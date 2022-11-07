Без холодной воды останутся более 20 улиц в Липецке во вторник 8 ноября

В Липецке во вторник отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 8 ноября в Липецке вновь отключат холодную воду. Причина тому - ремонтные работы.

С 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улиц Студенческая, 6, 9, 12; Ленинградская, 18к1-5; Волгоградская, владение 17к1; 3 Сентября, 14; Гвардейская, 16а. Также краны пересохнут в частном секторе по улицам Донская, Степная, Станиславского, Воронежская, Сергея Лазо, Волгоградская.

На этот же период времени холодную воду отключат в частном секторе: улицы Лучистая, Утренняя, Отрадная, Совхозная, Вольная, Новая, Радужная, Ягодная, Новотепличная, Пришвина, Просторная, Ясная, переулок Беговой.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут к дому №18к1 по улице Ленинградская, а также по заявкам жителей. Подробности по телефонам 175 и 236-175.