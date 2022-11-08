Сигнал "Внимание всем!" прозвучит в Липецке и области 9 ноября в 10.43

В среду 9 ноября в Липецкой области проверят системы оповещения населения. Сигнал "Внимание всем!" прозвучит в рамках тренировки по гражданской обороне.

Так, в 10.43 в регионе на некоторое время включат электросирены, в том числе из уличных громкоговорителей. Также в это время перехватят эфирные каналы теле- и радиовещания. Липчан просят сохранять спокойствие. Все действия - плановые. Кстати, в этот же день проведут тренировочную эвакуацию в школах и детсадах, в учреждениях спорта, культуры и медицины.

Напомним, что в подъездах домов Липецка развесили объявления с адресами укрытий. Сначала возникли проблемы: жители жаловались на листы без координат убежищ. Позже их заменили. Также не все липчане довольны состоянием укрытий. Подробности здесь.