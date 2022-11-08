Водитель КамАЗа сбил 21-летнего парня под Липецком

Под Липецком КамАЗ наехал на пешехода Фото: Юлия КЛЮЕВА

В понедельник 7 ноября в Липецком районе Хендай врезался в дорожное ограждение. ДТП случилось на автодороге "Подъезд к Липецку". По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 39-летний водитель в больнице.

В тот же день на трассе Липецк-Данков в Липецком районе КамАЗ сбил 40-летнюю женщину, которая шла вдоль проезжей части. 36-летний водитель грузовика скрылся с места аварии. Позже его разыскали автоинспекторы.

В Чаплыгинском районе в селе Кривополянье 59-летний водитель КамАЗа наехал на 21-летнего парня. Пешехода с травмой госпитализировали.

Всего за сутки в регионе выявили 5 154 нарушения Правил дорожного движения. Пьяными за руль сели 9 человек. Еще 87 не пристегнулись. Водители 4 853 раза превысили скорость, выехали на встречную полосу.