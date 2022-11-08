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НовостиОбщество8 ноября 2022 11:01

В Липецке у Елецкого шоссе построят новую поликлинику за 1.4 млрд рублей

В микрорайонах Университетский и Звёздный появятся детские сады
Артем ШАПОВАЛОВ
В Липецке появится новая поликлиника

В Липецке появится новая поликлиника

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке построят новую поликлинику в районе Елецкого шоссе. На это регион получил инфраструктурный бюджетный кредит в 1,4 млрд рублей. Работы проведут в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Липецкой области»

Пресс-служба администрации города сообщила, что со строительной организацией уже подписан контракт. Здание поликлиники будет переменной этажности, от четырех до шести этажей. Подрядчик подготовит проектную документацию, проведет необходимые инженерные изыскания и возведет объект. Пропускная способность поликлиники составит 600 взрослых и 200 детских посещений.

Также в микрорайонах Университетский и Звёздный построят детские сады, тоже благодаря инфраструктурному бюджетному кредиту. Дошкольные образовательные учреждения будут состоять из групп для детей, медицинских блоков, прачечных, пищеблоков, вспомогательных и технических помещений.