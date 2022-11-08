В Ельце Липецкой области в честь погибшего на СВО солдата открыли памятную доску

Фото с официальной страницы в соцсетях мэра администрации Ельца Евгения Боровских Фото: из соцсетей

В этот вторник 8 ноября в Ельце Липецкой области открыли памятную доску участнику специальной военной операции Владимиру Матюхину. Разместили её во втором корпусе 8 школы.

Владимир жил в Ельце и учился в профессиональном училище №25, затем один год служил срочно. В 2009 году он подписал контракт и стал работать в органах внутренних дел Российской Федерации. С июля 2022 года участвовал в специальной военной операции.

Родные, близкие и боевые товарищи Владимира описывают его как доброго, порядочного парня. Он был патриотом и любил Родину. Владимир погиб 14 сентября, ему было 34 года. Орденом Мужества его наградили посмертно.

- На таких парней, как Владимир, и должно равняться наше подрастающее поколение, - написал на своей странице в соцсети мэр Ельца Евгений Боровских. - Наш герой с честью и достоинством исполнил свой воинский долг. Это настоящий подвиг, память о котором мы сохраним в своих сердцах навсегда.