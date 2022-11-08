Липецкие волейболистки потерпели шестое поражение на старте Суперлиги

«Липецк» с одним баллом в активе идет на последнем 14-м месте. Фото со страницы ВК "Липецк" в VK.

Волейбольный клуб «Липецк» в рамках 6-го тура регулярного чемпионата России по волейболу среди женских команд в Суперлиге принимал на своем паркете «Динамо-Метар» из Челябинска. Казалось, что после серии из четырех поражений с общим счетом 0:12 наши спортсменки ожили, дав бой в Краснодаре местному «Динамо» (2:3). Ан, нет. На своей площадке липчанки вновь проиграли. Причем, если в первой партии смогли набрать 21 очко, а в третьей – 23, то девять баллов во втором игровом отрезке стали настоящим провалом. 9:25 – худший сет «Липецка» в этом розыгрыше. Прежний антирекорд был зафиксирован 25 сентября в Казани в матче 1-го тура – 13:25 в поединке с «Динамо-Ак Барс».

После шести туров с 17-ю очками лидирует московское «Динамо». Следом располагаются – саратовский «Протон», «Ленинградка» и калининградский «Локомотив» (по 15). «Липецк» с одним баллом в активе идет на последнем 14-м месте. Теперь 12 ноября в 7-м туре наши девушки сыграют в Красноярске с «Енисеем» (13-е место, три очка). Начало встречи в 13:00.