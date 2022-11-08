Липецкий ЛКС одержал волевую победу над нижегордцами

ЛКС проигрывал 1:4, 3:5, но в итоге взял три очка, забив решающий гол за несколько секунд до конца встречи – 6:5. Фото со страницы МФК ЛКС в VK.

В СК «Атлант» состоялся матч 8-го тура чемпионата России по мини-футболу в высшей лиге между липецким ЛКС и нижегородским «Норманом». На 5-й минуте хозяева повели в счете – отличился Денис Гуляйкин. А потом гости преобразились, и большую часть встречи вели в счете. ЛКС проигрывал 1:4, 3:5, но в итоге взял три очка, забив решающий гол за несколько секунд до конца встречи – 6:5. По дублю оформили Гуляйкин (50-я), Фидан Низамутдинов (36-я, 3:4, 48-я, 4:5), один мяч провел Александр Дунец (49-я, 5:5), еще один гол нижегородцы забили сами себе – подарок хозяевам сделал Владислав Барсков (34-я, 2:4).

- Абсолютно понятно, что в игру мы не вошли, - заявил после матча главный тренер ЛКС Темур Алекберов. - Соперник был быстрее, создавал моменты, выигрывал единоборства. Это можно сказать по всему первому тайму. Не удавалось стабилизировать игру, было много суеты, плохое движение. Соперник явно играет на контратаках, мы их получаем, пропускаем гол в раздевалку. Огромное количество тактических ошибок, плохая интенсивность. Отношение к игре было запредельно низким. Когда уже нас очень сильно укололи, во втором тайме включились нужные качества, проявили характер, не сдались, не сломались, старались игру вытянуть. Хотя ситуация была, конечно, очень сложной.

После восьми туров ЛКС занимает второе место с 16-ю очками в активе при разнице мячей 34:18. В ТОП-3 также входят дубль московского КПРФ (20) и «Факел» из Сургута (14). Правда, у преследователей столичного клуба по игре в запасе. Теперь 12 ноября ЛКС сыграет на выезде с «Саратов-Волгой» (девятое место, четыре очка). Начало игры в 13:00. Что касается бомбардирской гонки, то лидируют наши Низамутдинов и Олег Кручинин с восемью голами. Столько же у и Никиты Илько и Александра Коробейникова (КПРФ-2).