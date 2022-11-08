В Липецке задержали 18-летнего мотоциклиста, который сбил пешехода и уехал Фото: принтскрин видео.

В Липецке задержали мотоциклиста, который сбил 64-летнего пешехода 2 ноября на улице Петра Смородина. Им оказался 18-летний парень. Он управлял транспортом без номеров.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, возбуждены дела об административных нарушениях по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством", а также ч.1 ст.12.1 КоАП РФ " Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке". Кроме того, водителя привлекут к ответственности по ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ "Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния".

Полицейские назначили судебно-медицинские экспертизы. По их результатам решат, попадет ли липчанин под ст.12.24 КоАП РФ "Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".