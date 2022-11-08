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НовостиОбщество8 ноября 2022 13:21

В Грязях Липецкой области продолжат улучшать сквер 50 Лет Победы

Там установят карусели, светодиодные фонари и камеры видеонаблюдения
Артем ШАПОВАЛОВ
В Грязях Липецкой области продолжат улучшать сквер 50 Лет Победы

В Грязях Липецкой области продолжат улучшать сквер 50 Лет Победы

Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В Грязях Липецкой области завершилась первая часть благоустройства сквера 50 Лет Победы. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», там сделали тротуары, лыжероллерную дорожку, детскую и спортивную площадки со специальным покрытием.

В онлайн-опросе за продолжение обустройства общественного пространства выступили более 5 тысяч жителей Грязей. На втором этапе планируется установить в сквере 40 новых светодиодных фонарей, камеры видеонаблюдения, качели, карусель, вертушки-чаши, сообщает пресс-служба правительства региона. Также появятся спортивное оборудование для воркаута, два теннисных стола. Сквер озеленят кустарниками и сиренью.

Завершить работы планируется весной 2023 года.