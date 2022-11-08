Горящий Мицубиси взорвался ночью у дома под Липецком

Под Липецком взорвалась горящая иномарка Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Этой ночью 8 ноября в Липецкой области горел автомобиль Мицубиси Паджеро. Иномарка вспыхнула в Лебедяни у дома №2А по улице Лермонтова. Пожар сняли на камеру местные жители - сначала машина полыхала, а затем раздался громкий хлопок. Машина взорвалась.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись 2 спасательных расчета. Пострадал 38-летний мужчина - владелец Лады Весты, стоявшей недалеко от места происшествия. Ему обожгло правую кисть. Медики оказали ему необходимую помощь и отпустили.

Напомним, что в случае несчастья следует звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно как с мобильных, так и со стационарных телефонов.