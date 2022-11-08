Липчанин Ярослав Монов стал победителем всероссийских соревнований по каратэ

Ярослав Монов (в центре). Фото из телеграм-канала Спорт48.

На базе ледового Дворца спорта «Лада-Арена» состоялись всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Дружбы». Около двух тысяч участников из 30 регионов России, а также спортсмены из Армении, Казахстана и ряда других стран демонстрировали своё мастерство сразу на восьми татами. Всего было разыграно 62 комплекта медалей.

Липецкую область на соревнованиях представила сборная команда ГБУ ЛО «Областная комплексная спортивная школа олимпийского резерва». По результатам турнира липецкие спортсмены завоевали семь медалей. В личном зачете победителем в своей категории стал Ярослав Монов. Третьи места заняли Олег Бакланов, Ксения Новикова, Надежда Галкина, Валерия Паскидова и Варвара Пашинцева.

В командных соревнованиях в категории «ката-группа» Ксения Новикова, Виктория Саблина и Надежда Галкина заняли первое место.