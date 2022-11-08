Под Липецком простились с 24-летним погибшим в спецоперации наводчиком-оператором танка

Фото с официальной страницы в соцсетях главы администрации Лебедянского района Романа Ченцова Фото: из соцсетей

В Липецкой области простились с участником спецоперации Владиславом Садовским. Ефрейтор был уроженцем села Каменная Лубна Лебедянского района. Наводчик-оператор танка погиб на территории Украины 30 октября, выполняя боевое задание. Ему было 24 года.

- Мы гордимся нашим земляком и в неоплатном долгу перед памятью о нем, - написал в своем телеграм-канале глава администрации Лебедянского района Роман Ченцов. - Выражаем глубочайшие соболезнования семье Владислава. Вместе с вами скорбим все мы - весь Лебедянский район. Вечная слава и вечная память.

Напомним, что в этот вторник 8 ноября в школе Ельца открыли памятную доску участнику СВО Владимиру Матюхину. Мужчина погиб 14 сентября в возрасте 34 лет. Подробности здесь.