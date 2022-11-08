Какие улицы Липецка останутся без воды и света в среду 9 ноября

В Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 9 ноября в Липецке отключат свет и воду. Без электроэнергии с 9 утра до 4 часов вечера останутся жители улицы Опытная, 11, 11б, 13, 15, 17,19, 19б, 21 и Боевого проезда, 25, 27, 29, 31.

С 9 утра до 5 часов вечера свет погаснет по улицам Курчатова, Булавина, Советская 66; Бабушкина, Третьякова, переулок Кулибина, а также в садоводческих товариществах "Коммунальник" и "Светлана". Подробности в Россети-Центр по телефону 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Марины Расковой, 8, 10, 10а, 13а, 14-18, 18к1; Крупской, 1, 1а, 2, 4, 6; Осипенко, 25; Гришина, 2, 4; Фестивальная, 2, 4.

С 3 часов ночи до окончания ремонта краны пересохнут в частном секторе по улица Лесная, Ленина и Пушкина.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут к дому №2 по улице Гришина, а также по заявкам потребителей. Дополнительная информация по телефонам 175 и 236-175.