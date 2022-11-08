Липецкие яхтсмены завоевали два серебра Геленджикской регаты

Липецкую область представили воспитанники ГБУ ЛО «Спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта». Фото из телеграм-канала Спорт48.

Самая массовая в стране регата собрала в этом году около 900 спортсменов из 28 субъектов РФ, а также яхтсменов из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. На протяжении шести дней яхтсмены соревновались в 13-ти дисциплинах, три из которых являлись олимпийскими.

Липецкую область представили воспитанники ГБУ ЛО «Спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта». По результатам соревнований в копилке наших спортсменов две медали регаты. В классе «Луч» среди юниоров до 21 года второе место занял Егор Рыбин. Софья Кузьмина завоевала серебро в классе «Луч-радиал» среди девушек до 19 лет. Поздравляем спортсменов и тренеров Надежду Журенкову и Михаила Петрухина.