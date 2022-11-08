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НовостиСпорт8 ноября 2022 20:25

Липецкие яхтсмены завоевали два серебра Геленджикской регаты

Соревнования прошли на побережье Краснодарского края
Алексей СЕРГУНИН
Липецкую область представили воспитанники ГБУ ЛО «Спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта». Фото из телеграм-канала Спорт48.

Липецкую область представили воспитанники ГБУ ЛО «Спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта». Фото из телеграм-канала Спорт48.

Самая массовая в стране регата собрала в этом году около 900 спортсменов из 28 субъектов РФ, а также яхтсменов из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. На протяжении шести дней яхтсмены соревновались в 13-ти дисциплинах, три из которых являлись олимпийскими.

Липецкую область представили воспитанники ГБУ ЛО «Спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта». По результатам соревнований в копилке наших спортсменов две медали регаты. В классе «Луч» среди юниоров до 21 года второе место занял Егор Рыбин. Софья Кузьмина завоевала серебро в классе «Луч-радиал» среди девушек до 19 лет. Поздравляем спортсменов и тренеров Надежду Журенкову и Михаила Петрухина.