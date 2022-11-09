В Липецке сухо и до +7 градусов в среду 9 ноября

В Липецке сухо и тепло Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 9 ноября в Липецке ожидается пасмурная погода. Синоптики обещают без осадков. Днем прогреется максимум до 7 градусов тепла. Ветер юго-западный 9-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт.ст.

В четверг 10 ноября в областном центре также облачно, без дождей и относительно тепло для этого времени года. Ночью температура воздуха составит 5 градусов выше ноля. В светлое время суток столбик термометра поднимется до отметки +8 градусов. Ветер юго-западный 10-12 м/с. Атмосферное давление поднимется до 758 мм рт.ст.

Световой день становится все короче - 9 часов 1 минута. Восход в 7.34. Солнце скрывается за горизонтом в 16.36. Луна убывающая.