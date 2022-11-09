Холодную воду внепланово отключили в Липецке в районе ЛТЗ

В эту среду 9 ноября в Липецке внепланово отключили холодную воду. В районе ЛТЗ произошла коммунальная авария. Краны пересохли у жителей частного сектора по улицам Донская, Волгоградская, Степная, Станиславского. Воду подвезут к дому №18 по улице Донская.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, там произошла утечка на водопроводе диаметром 100 мм. Специалисты уже ремонтируют сеть. Воду дадут после окончания работ. Она может быть мутной некоторое время.

Липчанам приносят извинения и просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Дополнительную информацию можно получить в диспетчерской компании по телефонам 175 и 236-175. Напомним, что в этот день свет и воду отключили в других районах города. Подробности здесь.