Почти все трудоспособное население страны пользуется банковскими сервисами онлайн

29% используют онлайн каналы банков несколько раз в неделю.

Наши сограждане в возрасте от 18 до 65 лет – активные пользователи дистанционных банковских услуг. Таковы результаты опроса среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие» к форуму инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2022.

24% респондентов пользуются банковской биометрией. В Москве и Московской области это делают 30%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 29%, а реже всех - на Северном Кавказе и в Сибири.

Более половины опрошенных (51%) получали кредиты онлайн, а 26% из них делали это неоднократно. Что касается цифровой ипотеки, то такой опыт имеют лишь 2% россиян, а каждый пятый (21%) и вовсе не знает, что это такое.

В целом, у 13% россиян отношению к цифровым банковских услугам за последний год улучшилось – они стали пользоваться ими чаще, чем раньше. 63% используют его так же часто, как и год назад.