Жителей Липецка приглашают на ярмарки с дешевыми продуктами 10 и 11 ноября

Липчан приглашают на ярмарки Фото: Юлия КЛЮЕВА

10 и 11 ноября в Липецке пройдут продовольственные ярмарки. Как сообщает пресс-служба мэрии, с 8.00 до 15.00, фермеры будут ждать покупателей возле торгового центра по адресу: улица Космонавтов, 110.

Липчане и гости города смогут закупиться различными домашними продуктами питания. На прилавках можно будет найти мясную, колбасную, молочную, рыбную продукцию, чай, мед, специи, сезонные овощи и фрукты. Цены на эти продукты порадуют гостей.

Напомним, что любой желающий может занять место на ярмарке бесплатно и продавать свои товары. Фермерам следует обратиться в городское управление потребительского рынка, если они хотят получить торговое место. Также справочную информацию можно получить по телефонам 23-96-41 и 23-96-45.