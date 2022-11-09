В Липецке в ДТП с грузовиком пострадали 5 пассажиров автобуса

В ДТП с грузовиком пострадали 5 пассажиров автобуса Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 8 ноября в Липецке 47-летний водитель автобуса врезался в стоящий грузовик Вольво. ДТП случилось на улице Водопьянова. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадали 5 пассажиров общественного транспорта.

Тройная авария произошла на площади Мира. Там БМВ врезался в стоящую Оку, которую от удара отбросило на Ладу Гранту. Травмы получила 72-летняя пассажирка Оки. Она в больнице.

В тот же день в Ельце на улице Свердлова 41-летняя женщина за рулем ВАЗ-2115 сбила 57-летнюю жительницу. Ее с травмами госпитализировали.

Всего за сутки автоинспекторы выявили 5 076 нарушений Правил дорожного движения. Пьяными за руль сели 6 человек. Еще 70 не пристегнулись. Водители 4 800 раз превысили скорость, выехали на встречную полосу, припарковались в неположенном месте.