В зоопарке Липецка животные готовятся ко сну

Липецкий зоопарк подготовился к зимовке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Обитатели липецкого зоопарка готовятся ко сну. Зима приближается и многие животные уже спят в уютных домиках. Некоторые переехали в утепленные вольеры, чтобы бодрствовать всю зиму.

Медведи Миша и Маша набрали жирок перед холодами. Во время зимнего сна у косолапых сохраняются жизненные функции, а температура тела уменьшается всего на 5-7 градусов. У хомяков и ежей, например, падает на все 30. Это называется гибернация – то есть зимняя спячка. Животные на время теряют способность поддерживать температуру тела. Но у медведей это просто зимний сон. Они в любой момент могут проснуться, погулять по вольеру и снова лечь.

Как сообщает пресс-служба мэрии, зверинец полностью готов к холодам. Домики животных и птиц утеплены. Посетители смогут увидеть теплолюбивых обитателей в зимних вольерах. Волки и лисы будут зимовать на улице. В «Зимнем саду» расположились большие кошки, в павильоне «Экзотика» - обезьяны, сурикаты и носухи, в «Доме птиц» - попугаи и другие пернатые.