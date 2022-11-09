200 жителей Липецка выйдут на субботник на Набережной 10 ноября

10 ноября в 14.30 на набережной в Липецке состоится общегородской субботник. Убирать мусор будут сотрудники администрации города, общественники и любые желающие липчане. Всего около 200 человек, как сообщила пресс-служба мэрии, приведут в порядок берег реки Воронеж от Петровского моста до гипермаркета «Метро».

Сезон осенних уборок длится с октября. В городе очищают от мусора территории парков, скверов, участки возле спортивных, образовательных и культурных организаций, лесополосы, садоводческие товарищества и гаражные кооперативы. В областном центре к уборкам территорий присоединяются коммунальные службы, сотрудники и воспитанники учреждений культуры, образования и спорта, управляющие компании.

Чтобы организовать субботник на общественном пространстве, жителям следует обращаться в департамент развития территории. Дозвониться до управления округом можно по телефонам:

38-77-75 Октябрьский округ

30-94-85 Советский округ

43-34-45 Левобережный округ

28-04-20 Правобережный округ

Если жители захотят организовать уборку в своем дворе, то стоить обращаться в управляющую компанию.