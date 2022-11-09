В Липецке без воды останутся более 50 улиц в четверг 10 ноября

В Липецке отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 10 ноября в Липецке вновь отключат свет и воду. С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Амурская, 1-5; Гайдара, 13, 15, 17; Булавина, Курчатова, Бабушкина, Третьякова, Циолковского 3/3-5, переулок Кулибина, садоводческие товарищества "Светлана" и "Коммунальщик".

С 9 утра до 4 часов вечера свет погаснет в СНТ "Горняк" и "Дачный-5". Подробности в Россети Центр по телефону 8-800-220-02-20.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Энергостроителей, 17, 20, 21, 21а, 21б; Асфальтная, владение 1, 2, 2а, 2б, 33а, 23б, 113, 111, 115а, 111а; Фруктовая, 25б; Таежная, 12; Липецкая, 1; Привокзальная, 101; Фабричная, 71, 70, 70а, 71а, владение 1; Ладыгина, 24, 24а, 33а; Писарева, 1, 2а, 2б, 3а, 4, 6, 8, 8а, 8а/1, 12, 12а, 12б, 16, 35, 37; Центральная, 6-12, 14а, 14-21, 21ст.1, 43, 180; Ярославская, 2а, 2а/1, 13, 19; Светлова, 26, 29, 29а, 31, 31а; Тихая, 24; Станция Казинка, 28, 28а; Грязинское шоссе, владение 1;

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе: улицы Малиновая, Ромашковая, Васильковая, Земляничная, Сливовая, Березовая, Славянская, Абрикосовая, Папанина, Ануфриева, Бригадная, Полунина, Бахаева, Знаменского, Барабанщикова, Басинского, Таежная, Фруктовая, Асфальтная, Кибальчича, Привокзальная, Ладыгина, Локомотивная, Череповецкая, Шаумяна, Писарева, Тихая, Светлова, Ярославская, Артема, Бурлакова, Добровская, Патриотическая, Комсомольская, Железногорская, Дачная, Варшавская, Постышева, Олимпийская, проезд Каштановый, переулок Жасминовый.

По данным РВК-Липецк, воду подвезут к дому №29 по улице Светлова. Дополнительная информация по телефонам 175 и 236-175.