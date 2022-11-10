С утра туман, а днем до +8 градусов в Липецке 10 ноября

В Липецке сухо и до +8 градусов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 10 ноября в Липецке пасмурно. С утра туман. Днем прогреется до +8 градусов. Синоптики обещают без осадков. После обеда тучи разойдутся и выглянет солнце. Ветер юго-западный 11 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 757 мм рт.ст.

В пятницу 11 ноября в областном центре ожидается переменная облачность. Ночью около 3 градусов выше ноля. Днем столбик термометра покажет +8 градусов. Также без дождей. Ветер юго-западный 9-11 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт.ст.

Долгота дня - 8 часов 58 минут. С каждым разом на 3 минуты короче. Восход в 7.36. Солнце опускается за горизонт в 16.34. Луна убывающая.