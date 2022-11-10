В пожаре в заброшенном доме на Ильича в Липецке сгорела крыша

В Липецке горел заброшенный дом Фото: принтскрин видео.

В среду 9 ноября в Липецке на улице Ильича вновь вспыхнул заброшенный дом. Пожар тушили 4 спасательных расчета. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь уничтожил внутреннюю отделку и крышу на площади 100 кв.м.

В тот же день в селе Вислая Поляна Тербунского района сгорел кирпичный жилой дом. На месте происшествия работали 2 пожарных отделения и 3 добровольца, но спасти здание не удалось. К счастью, никто из людей не пострадал.

Еще один дом горел в Усмани. Пламя повредило кровлю на площади 36 кв.м. и внутреннюю отделку помещений на площади 20 кв.м.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".