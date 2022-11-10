В ДТП с Ладой под Липецком пострадал 63-летний велосипедист

В Липецкой области столкнулись Лада и велосипедист Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В среду 9 ноября в Липецкой области столкнулись Лада Приора и 63-летний велосипедист. ДТП случилось в Волово на улице Парковая. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадавшего с травмами доставили в больницу. Причины аварии выясняются.

Всего за минувшие сутки в регионе автоинспекторы выявили 4 861 нарушение Правил дорожного движения. За пьяную езду к административной ответственности привлекли 7 водителей. Еще 56 человек проигнорировали ремни безопасности. Автомобилисты 4 558 раз превысили скорость, вы-ехали на встречную полосу и припарковались в неположенном месте. Произошло 18 аварий, в которых никто из людей не пострадал, только машины.

Липчан просят быть внимательнее за рулем и неукоснительно соблюдать ПДД. Помните, что от этого зависит не только ваше здоровье, но и жизни других людей.