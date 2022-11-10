Липецкий «Металлург» крупно проиграл в Подмосковье

13 ноября в 22-м туре наши парни сыграют в Рязани с местным одноименным клубом. Начало матча в 14:00. Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

Вчера, 9 ноября, в матче 21-го тура второй лиги в группе 3 липецкий «Металлург» встречался в Домодедово с местным «Пересветом». Подопечные Сергея Первушина вышли на игру на фоне серии из пяти побед. Казалось, что уж одну из худших команд лиги наши парни без проблем одолеют. Но вышло, наоборот, и липчане потерпели первое крупное поражение в сезоне. А решающий гол в свои ворота срезал Дмитрий Кукишев – на 22-й минуте. Окончательно «Металлург» добил Михаил Погонин, с интервалом в восемь минут оформивший дубль (29-я, 37-я). Итог – 3:0 в пользу «Пересвета».

«Металлург»: Кобзев, А.Алексеев (Сазонов, 72), Смирных, Елеев, Кукишев (Гайдуков, 46), Войдель, Поярков, Иванников, Болдырев, Филиппов (Глебов, 46), Заботкин (Ахвледиани, 46).

После вчерашнего игрового дня лидерство в подгруппе 1 сохраняет брянское «Динамо» (46 очков). Далее располагаются «Металлург» (37), московский «Сахалинец (36) и курский «Авангард» (35). Теперь 13 ноября в 22-м туре наши парни сыграют в Рязани с местным одноименным клубом. Начало матча в 14:00.