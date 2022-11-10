Под Липецком из старой школы вынесли чугунные радиаторы на 60 тысяч рублей

В Липецкой области обокрали старую школу Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области обокрали старую школу. В отдел полиции обратились представители администрации сельсовета Воловского рай-она. В заявлении они указали, что кто-то похитил из недействующей школы в селе Юрское 8 чугунных радиаторов отопления. Ущерб составил более 60 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские задержали подозреваемые. Ими оказались двое неработающих мужчин – местный житель 28 лет и ранее судимый за кражу 20-летний парень из Волово.

Также правоохранители задержали 26-летнего липчанина. Работника кафе в селе Ленино подозревают в краже блендера за 78 тыс. рублей. При обыске у него нашли электроприбор и изъяли.

По всем фактам возбудили уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье до 5 лет лишения свободы.