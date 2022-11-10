Мемориальные доски погибшим в СВО солдатам установили под Липецком

Имена двух земляков, погибших на Украине, увековечили на Мемориале Славы в поселке Лев Толстой Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Памятные доски установили на Мемориале Славы в поселке Лев Толстой Липецкой области двум землякам, погибшим при исполнении воинского долга в спецоперации на Украине. Как сообщает пресс-служба правительства региона, во время события провели митинг и возложили цветы. Собравшиеся почтили память героев минутой молчания.

Имена двух земляков, погибших на Украине, увековечили на Мемориале Славы в поселке Лев Толстой Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Александр Марухин родился и вырос в поселке Лев Толстой, отслужил в армии и работал строителем. В марте 2022 года ушел служить по контракту. Погиб на территории Харьковской области 30 июля.

Сергей Потапов жил в селе Первомайское. Служил по контракту с 2018 года. В 2022 году был награжден медалью «За отвагу». Во время боевого дежурства Сергей сбил беспилотник, а через 2 недели погиб. Посмертно награжден Орденом Мужества.