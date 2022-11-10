По ДТП под Липецком, где водитель КамАЗа сбил женщину и уехал, возбудили уголовное дело

На водителя КамАЗа, сбившего женщину, завели уголовное дело Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке завели уголовное дело на водителя КамАЗа, который насмерть сбил пешехода. Напомним, ДТП случилось на трассе Липецк-Данков в Липецком районе. Там 36-летний мужчина за рулем грузовика наехал на 40-летнюю женщину, после чего скрылся. Спасти несчастную не удалось. Сбежавшего водителя позже задержали автоинспекторы.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст.264 УК РФ «Деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения». Максимальное наказание по статье - до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что в среду 9 ноября в Липецкой области столкнулись Лада Приора и 63-летний велосипедист. Мужчина с травмами в больнице.