В Липецке на ЛТЗ рецидивист украл из такси ноутбук Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке раскрыли две кражи из автомобилей. На улице Огнева в районе ЛТЗ из такси вытащили ноутбук. Полицейские задержали предполагаемого преступника – ранее судимого 32-летнего липчанина. Его также подозревают в краже продуктов на 3 тыс. рублей.

В селе Куликово Усманского района из ВАЗа-21074 похитили 65 тыс. рублей. Водитель пояснил, что оставил машину у дома и закрыл закрыть дверь. Этим воспользовался мимо проходящий мужчина. Он залез в бардачок и забрал деньги. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, подозреваемого задержали. Им оказался неработающий 59-летний местный житель. Часть похищенных у не изъяли – 57 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы.