Липецкий пенсионер заплатил мошенникам 14 тысяч за замену счетчиков Фото: Артем ШАПОВАЛОВ

В Липецке все чаще поступают сообщения о лжекоммунальщиках. Мошенники представляются сотрудниками РВК-Липецк и настойчиво предлагают горожанам заменить их приборы учета по завышенным ценам.

По данным пресс службы мэрии, на аферистов пожаловался 86-летний житель дома №46/3 по улице Космонавтов. Он рассказал, что к нему пришли неизвестные, которые представились сотрудниками компании и сообщили, что у счетчиков на горячую и холодную воду истекли сроки эксплуатации. Мошенники настаивали на замене приборов, а иначе грозились выписать штраф. При этом «специалисты» показывали какие-то «удостоверения». В итоге услуги сантехников обошлись пенсионеру в 14 тысяч рублей. Позже он решил узнать у соседей про незваных гостей. Оказалось, что на удочку лжекоммунальщиков попались еще два жителя дома.

«РВК-Липецк» напоминает, что специалисты предприятия могут приходить в квартиры только в том случае, когда хозяин сам их вызвал и заказал какую-либо услугу. А также в случае контрольного списания показаний приборов учета, о котором жителей заранее извещают объявлениями на двери подъезда. Уточнить информацию о дате посещения можно по бесплатному номеру: 8-800-700-36-75. Оставить заявку на проверку прибора учета настоящими специалистами можно, позвонив сюда: 236-175.