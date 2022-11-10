Помидоры подорожали на 14% за неделю в Липецкой области Фото: Артем ШАПОВАЛОВ

В Липецкой области за неделю упали цены на колбасы, сосиски и сардельки. По данным Липецкстата, из молочных продуктов на 6 рублей подешевела сметана. Цена на сосиски и сардельки уменьшилась почти на 3.5%. Стоимость полукопченой и варено-копченой колбасы снизилась с 507 рублей до 487. Из мясных продуктов подешевела говядина, но незначительно. Теперь килограмм мяса можно купить за 427.44 рублей.

За эту же неделю цены поднялись на масла. Сливочное теперь стоит 727 рублей за килограмм, неделю назад его можно было купить за 704 рубля. Подсолнечное масло поднялось не так заметно, на 2%. Десяток яиц подорожал на 1.28%, килограмм свинины на 2%.

Ближе к зиме ощутимо меняются цены на овощи и фрукты. Морковь теперь стоит на 9% дороже, а свежие помидоры - на 14%.