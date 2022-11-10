К Новому году 2023 улицу Советскую в Липецке украсят 1300 игрушек

В Липецке украшают деревья к Новому году Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Улицы Липецка подготавливают к Новому году 2023. В некоторых районах города уже появляются праздничные украшения. В четверг 10 ноября сотрудники «Зеленхоза» начали наряжать деревья на улице Советская новогодними игрушками.

1300 украшений потребуется, чтобы украсить 30 лип от Театральной площади до улицы Ворошилова. Серебристые, голубые и светло-зеленые шарики развешивают с помощью автовышки. Чтобы их не сдуло ветром, крепят на проволоку. На украшение одного дерева уходит около часа.

Также на улице Космонавтов рабочие развесят 2000 игрушек – золотые и красные шары. Займется этим подрядчик, выигравший торги. По данным мэрии, все украшения закупили в предыдущие годы. Нарядят улицы до конца ноября.