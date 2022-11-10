Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 ноября 2022 12:27

Житель Липецкой области отработает 240 часов за слитый из грузовиков дизель на 64 тысячи рублей

Ему также придется возместить ущерб водителям большегрузов
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области судили 32-летнег мужчину, который сливал топливо из баков чужих машин. Как сообщили в пресс-службе регионального управления судебного департамента, житель Елецкого района на протяжении нескольких месяцев ездил по области, останавливался на стоянках грузовиков и тайно похищал дизель. Злодей сливал его с помощью помпы для перекачки топлива. Так он обогатился на 64 705 рублей.

Мужчину признали виновным в 4 эпизодах кражи, а также в краже группой лиц по предварительному сговору. Елецкий районный суд назначил ему 240 часов обязательных работ. Также ему придется возместить ущерб водителям.

Напомним, что в Воловском районе задержали мужчин, которые украли из старой школы 8 чугунных радиаторов. Подробности здесь.