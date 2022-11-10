Житель Липецкой области отработает 240 часов за слитый из грузовиков дизель на 64 тысячи рублей

В Липецкой области судили 32-летнег мужчину, который сливал топливо из баков чужих машин. Как сообщили в пресс-службе регионального управления судебного департамента, житель Елецкого района на протяжении нескольких месяцев ездил по области, останавливался на стоянках грузовиков и тайно похищал дизель. Злодей сливал его с помощью помпы для перекачки топлива. Так он обогатился на 64 705 рублей.

Мужчину признали виновным в 4 эпизодах кражи, а также в краже группой лиц по предварительному сговору. Елецкий районный суд назначил ему 240 часов обязательных работ. Также ему придется возместить ущерб водителям.

Напомним, что в Воловском районе задержали мужчин, которые украли из старой школы 8 чугунных радиаторов. Подробности здесь.