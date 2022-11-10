Жителя Липецкой области судили за неуплату кредита 9-летней давности в 78 тысяч рублей

В Липецке 59-летнего жителя Лебедянского района признали виновным в мошенничестве. Суд установил, что в 2013 году мужчина взял в банке кредит на 78 тыс. рублей. При этом он наврал сотруднику о своем доходе и месте работы. Получив деньги, он скрылся. Затем афериста объявили в розыск.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, возбудили уголовное дело по ч.1 ст.159.1 УК РФ "Мошенничество в сфере кредитования". Лебедянца задержали. Он признал вину. Суд приговорил мужчину выплатить 15 тыс. рублей в доход государства. Однако, так как он с 22 сентября по 27 октября находился под стражей, от уплаты штрафа его освободили. Банк же имеет право взыскать с него деньги в порядке гражданского процесса.