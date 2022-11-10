Холодную воду и свет отключат в Липецке в пятницу 11 ноября

В Липецке отключат свет и воду 11 ноября Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 11 ноября жители Липецка вновь останутся без света и воды. С 9 утра до 4 часов вечера свет отключат в частном секторе по улицам Асфальтная, Липецкая, Кибальчиша, Привокзальная. Дополнительная информация по телефну "Россети Центр" 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодной воды не будет по проезду Ильича, владение 1, 10а, а также в частном секторе: проезд Ильича, строение 1-9.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по улицам Курчатова, Брестская, Былинная, Третьякова, Кочеткова, Рахманинова, Курчатова, Баумана, 90 -197; переулок Полтавский, Хабарова, Ростовский.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут к дому №10а по проезду Ильича, а также по заявкам жителей. Подробности по телефонам: *175, 236-175.