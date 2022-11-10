Школа и детский сад могут появиться в микрорайоне Елецкий Лайт в Липецке

В Липецке проходят общественные обсуждения проекта планировки микрорайона Елецкий. Как сообщили в пресс-службе мэрии, специалисты предлагают разместить дополнительный корпус школы на 1 225 учащихся и детский сад для 230 ребят в Елецком Лайт.

Липчане могут внести свои предложения и замечания до 17 ноября. Направить их следует в письменной форме по адресу: Липецк, площадь Театральная, 1, кабинет 206 или на электронный адрес proekt@lipetskcity.ru.

Сам проект размещен на сайтах городской администрации и департамента градостроительства и архитектуры в разделе "Общественные обсуждения". Информационные материалы можно найти в фойе здания на площади Театральная, 1.

После обсуждений все предложения направят в региональное управление строительства и архитектуры, где примут окончательное решение.