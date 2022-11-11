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НовостиОбщество11 ноября 2022 6:44

Росавиация закрыла аэропорт Липецка еще на неделю до 21 ноября

Режим временного ограничения полетов продлили
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В аэропорту Липецка продлили режим временного ограничения полетов. Он будет закрыт еще неделю - до 21 ноября 03.45 по московскому времени.

Не работают воздушные гавани юга и центральной части России. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты. Такие меры приняли еще в феврале из-за ситуации вокруг Украины.

Авиакомпаниям рекомендовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, например, через Москву, Сочи, Ставрополь, Волгоград, Минеральные Воды. Напомним, что остальные аэропорты работают в штатном режиме. Обо всех изменениях в расписании лучше уточнять на ах официальных сайтах.