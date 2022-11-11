Под Липецком в ДТП с перевернувшимся ВАЗом пострадала 27-летняя пассажирка

Под Липецком перевернулась "девятка" Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В четверг 10 ноября в Липецкой области ВААЗ-2109 вылетел в кювет. ДТП случилось в Тербунском районе на трассе Елец-Тербуны. За рулем находилась девушка 23 лет. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, с травмой в больницу доставили 27-летнюю пассажирку.

В Липецке на улице Стаханова во дворе 49-летний водитель Рено наехал на мальчика 9 лет. Медики оказали ему помощь и отпустили.

В Липецком районе на трассе Хлевное-Липецк 41-летний мужчина за рулем Ситроена сбил 22-летнего парня. Пешехода госпитализировали.

Всего автоинспекторы выявили 3 742 нарушения Правил дорожного движения. 6 водителей сели за руль пьяными. Еще 68 человек не пристегнулись. Автомобилисты 3 466 раз превысили скорость, выехали на встречную полосу.