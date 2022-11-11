С Набережной в Липецке вывезли 500 мешков мусора

В Липецке прошел субботник Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В четверг 10 ноября в Липецке на Набережной прошел общегородской субботник. В нем участвовали около 200 жителей - неравнодушные липчане, общественники и представители мэрии.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, пришедшим раздали перчатки, пакеты и другой инвентарь. Одни очищали от мусора территорию в районе Петровского моста. Другие убирали участок от ресторана до гипермаркета. Через несколько часов работы с Набережной вывезли более 500 мешков мусора.

Напомним, сезон осенних субботников стартовал в октябре. За это время липчане вышли примерно на 100 уборок, собрали почти 30 тонн мусора. Если позволит погода, в областном центре проведут еще 8 массовых субботников и 200 локальных.